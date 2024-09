Dopo tutto eh? Jannik Sinner | Kyrgios senza vergogna spara subito a zero | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Neanche il tempo di elaborare la notizia che già Nickha cominciato a infierire su. La Wada, l'agenzia mondiale anti-doping, ha confermato l'appello sul caso del numero uno al mondo facendo ricorso contro l'assoluzione dell'azzurro. In un comunicato, diramato il 28 settembre, l'organo mondiale ha fatto sapere di aver fatto richiesta il 26 settembre al Cas, la Corte arbitrale dello sport, per rivedere il caso dell'italiano sul caso clostebol. La richiesta comporta una minaccia importante perche rischia di essere fermato per uno o due anni. Come detto, l'australiano non ha perso tempo. E in una storia pubblicata su Instagram ha attaccato. L'obiettivo? Come sempre, provocare. "Hahahaha forse non era così innocenteeh?", le parole disui social.