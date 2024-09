Cos' è il carry trade e quanto vale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Un’espressione molto in voga nel corso degli ultimi mesi è stata, da intendersi come una delle possibili strategie di investimento che possono essere messe in campo sui mercati finanziari internazionali. Entrando più nello specifico, quando si attua unè previsto che un dato soggetto prenda in prestito dei capitali in una data valuta e che, in seguito, gli stessi strumenti finanziari vengano investiti con denominazioni in altre valute contraddistinte da un rendimento superiore al costo del finanziamento. Ne deriva che il profitto del soggetto sarà equinte alla differenza generata tra l’investimento e, appunto, il costo del finanziamento. È bene precisare, inoltre, che gli strumenti finanziari sui quali si investe nella fase iniziale molto raramente sono rappresentati da beni reali.