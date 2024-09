Como-Verona il pronostico | info match e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 28 settembre 2024) Iltra, in programma per domenica 29 settembre alle 15:00, rappresenta una sfida cruciale per entrambe le squadre, che cercano di trovare la loro strada nella Serie A 2024-2025. Ilarriva carico dopo un’importante vittoria contro l’Atalanta, mentre ilsta attraversando un momento di difficoltà con due sconfitte consecutive. Vediamo le, l’analisi dele ilconsigliato per le scommesse.: entusiasmo post-vittoria contro l’Atalanta Ilha ottenuto la sua prima vittoria in campionato in maniera sorprendente, battendo l’Atalanta per 3-1 a Bergamo nel derby lombardo. I Lariani, guidati da Cesc Fabregas, hanno dimostrato di avere un potenziale offensivo considerevole, ma devono ancora lavorare sulla tenuta difensiva, avendo subito 9 gol in 5 giornate.