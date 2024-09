Caso Sinner la Wada presenta appello contro l’assoluzione

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 28 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia mondiale antidoping () hato ricorso al Tas di Losannadi Jannik, il quale è stato ritenuto esente da colpa o da negligenza da un tribunale indipendente nominato dall’International Tennis Integrity Agency (Itia), dopo essere risultato positivo al Clostebol a unllo svolto a Indian Wells il 10 marzo e in un altro test effettuato la settimana successiva. La, si legge in una nota, ritiene che la conclusione di “nessuna colpa o negligenza” non sia corretta ai sensi delle norme vigenti. Lachiede un “periodo di ineleggibilità compreso tra uno e due anni”, ma, precisa ancora in una nota, “non chiede la squalifica di alcun risultato, salvo quello che è già stato imposto dal tribunale di primo grado”, ovvero i punti e il montepremi di Indian Wells, già cancellati e tolti all’azzurro.