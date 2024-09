Calhanoglu | Vogliamo ritornare i soliti! Lavorato con faccia giusta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024)ha parlato prima del fischio d’inizio di Udinese-Inter, match in programma alle 15 al Bluenergy Stadium di Udine. Il giocatore si è espresso così su Inter Tv. RISCATTO ? Hakanprima di Udinese-Inter: «Dopo la sconfitta contro il Milan abbiamo lasciato dietro. Questa settimana abbiamobene con lae con lacattiveria. A Udine non sarà facile, ma ho buone sensazioni. Abbiamobene. Voglio dare il massimo oggi, è arrivato il momento di far vedere quello che eravamo in questi anni. Siamo carichi. Udinese? Altro allenatore, che conosco. Vediamo in campo, magari cambiano il sistema, ma sono concentrato sul mio lavoro».