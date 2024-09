Beautiful streaming replica puntata del 28 settembre 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 28 settembre 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 28– con la soap americana. Ecco iper rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate qui. Hope è in preda al panico poiché deve informare Liam che sarà costretta a passare la notte a San Francisco. Nel frattempo, a Los Angeles, Steffy tenta di tranquillizzare Liam. A San Francisco, Thomas cerca un volo per far tornare Hope a casa prima, ma il volo è pieno. Hope, nel frattempo, è combattuta tra la sua moralità e l’attrazione per Thomas. Liam si fida di sua moglie, ma non di Thomas che ha ripetutamente disatteso tutti i suoi propositi di pentimento per le azioni malvagie commesse in passato.