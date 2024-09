Assenze e insulti insegnante licenziata Scatta il ricorso | Si vergognava della depressione | sanzioni eccessive reintegratela

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Milano – Cinque sospensioni in tre anni. Una serie di stop temporanei inanellati in tre diversi istituti, che ha portato al licenziamento disciplinare senza preavviso, alla conseguente decadenza per almeno cinque anni da impieghi pubblici e all’esclusione dalle graduatorie provinciali di supplenza da parte dell’Ufficio scolastico di Milano. Provvedimenti che la docente lasciata a casa ha impugnato al giudice del lavoro, chiedendone l’annullamento: l’udienza è in calendario tra un mese. La storia professionale di Paola (nome di fantasia) parte nel 2016, quando la donna, laureata in Scienze motorie, inizia a insegnare; fino al 2020, spiega il legale Antonio Salerno nell’istanza al Tribunale, tutto fila liscio, “senza che mai alcun rilievo o contestazione sia stata sollevata, men che meno in ordine alla diligenza didattica o alla condotta lavorativa”.