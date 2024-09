Agatha All Along episodio 3 | la spiegazione delle visioni delle streghe

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 28 settembre 2024)All3: laL’3 diAll, intitolato “Through Many Miles of Tricks and Trials”, presenta cinqueche formano la congrega diche meritano una. Dopo aver introdotto i personaggi nelle prime due puntate, nell‘3 la congrega comincia a sottoporsi alle prove della Strada. La prima prova mette alla prova l’abilità della congrega con l’alchimia, che rientra nella competenza di Jennifer Kale. Entrando in una lussuosa casa sulla spiaggia che si è materializzata come dal nulla, diventa subito evidente che il loro compito è quello di creare un antidoto per un veleno che ciascuna deve ingerire, prova che conduce alla tragica ma prevedibile morte della signora Hart/Sharon Davis.