Addio a Maggie Smith | le cause della morte i messaggi dei colleghi e l’omaggio di Mediaset

(Di sabato 28 settembre 2024) Il mondo del cinema piange ladi, una delle attrici britanniche più amate di sempre. Stando alle prime informazioni trapelate in UK in merito al decesso, l’attrice è volata in cielo il 27 settembre 2024 pernaturali al Westminster Hospital di Chelsea, a Londra, all’età di 89 anni. Celebre per il ruolo di Minerva McGranitt nella saga di Harry Potter, la donna vanta un curriculum di tutto rispetto. Tanti idi cordoglio per lei, in particolare quello di Daniel Radcliffe. In Italia, invece, arrivadi: lae l’affetto dei suoiIl 27 settembre 2024 si è spentaall’età di 89 anni pernaturali. L’attrice britannica ha scritto numerose pagine di grande cinema nel corsosua carriera durata per sette decenni.