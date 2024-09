XF pagelle della 3 puntata | la bellezza dei concorrenti e l’ormone di Paola

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si chiudono le audizioni di XF 2024, una delle edizioni più interessanti e “riuscite” degli ultimi anni. Interessante per la quantità e il “colore” dei talenti in gara, ragazzi perlopiù giovanissimi che arrivano da ogni parte d’Italia e del mondo. Riuscita perché mai come quest’anno la sintonia e il godimento dei giudici è palese e traspare da tutto quello che dicono. Dopo il disastro dello scorso anno con Morgan, la produzione ha finalmente imboccato la strada giusta per risollevare le sorti di un programma che sembrava destinato ad una inesorabile discesa di ascolti e gradimento. I nostri voti JAKE LA FURIA: Ma quale furia? Con quegli occhioni azzurri che sgrana ogni volta che sente qualcuno/a che gli piace e si riempiono di commozione quando il talento è palese, pare piuttosto un orsacchiottone.