Violenza su mediciarresto in flagranza

(Di venerdì 27 settembre 2024) 13.40 Arresto obbligatorio inper chi compie atti dicontro i sanitari o danneggia beni destinati all'assistenza, e possibilità di arresto indifferita se si dispone di video o altro che attesti il reato. E' una delle principali misure contenute nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri per contrastare lacontro i camici bianchi. Prevista anche la reclusione fino a 5 anni e multa fino a 10mila euro per chi danneggia beni in strutture sanitarie.