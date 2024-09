Usa uragano Helene tocca terra | morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerd√¨ 27 settembre 2024) 7.00hatocomedi categoria 4 in Florida. Lo fa sapere il National hurricane center. Almeno 3 ie agghiacciante appello della autorit√† in Florida:"Chi decide di non evacuare scriva il suo nome sulle braccia per facilitare l'identificazione dei cadaveri". Oltre un milione du case senza luce. Con venti fino a 250 km orari,√® considerato uno dei pi√Ļ potenti uragani dell'ultimo secolo nel Golf del Messico "Ci aspettiamo una tempesta catastrofica", ha detto il presidente Usa, Biden.