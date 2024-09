Un Lautaro Martinez insolito ma non casuale | domani rischia – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024), dopo sei giornate di campionato, è ancora a secco di gol. Per il capitano dell’Inter è qualcosa di, ma non. E a Udineil posto. NUMERI –è ancora a bocca asciutta. Sono passate sei giornate e il bottino del capitano dell’Inter è molto misero: zero gol e solo un assist, quello messo a referto per Federico Dimarco contro il Milan nel derby. Si tratta di un momento, ma non. Infatti, il Toro è uno di quei giocatori capaci di partire subito con la marcia ingranata: al primo anno di Inzaghi, aveva segnato tre gol dopo sei partite; al secondo tre reti più un assist; mentre l’anno scorso aveva esagerato realizzando sei marcature più due assist. Oggi vive in perenne difficoltà.