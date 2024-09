Teatro Consorziale di Budrio Dopo i lavori di restauro la stagione parte con il botto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sono in dirittura d’arrivo idie riqualificazione deldi, partiti lo scorso giugno. La riqualificazione, del valore totale di 520mila euro, di cui 383.250 ottenuti grazie a un bando regionale, riguarda interventi fondamentali come ildella volta – rimasta esclusa dalla ristrutturazione di quattro anni fa e fondamentale per la sicurezza – oltre a un restyling di palco, luci, arredi e camerini, per rendere ilpiù accogliente. La nuovainaugura il 6 dicembre con La Strana Coppia, commedia brillante scritta da Neil Simon, con protagonisti Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Il 30 e 31 dicembre in scena Vito con L’altezza delle lasagne. L’8 gennaio seguirà la commedia L’anatra all’arancia, interpretata da Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli.