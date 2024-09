Suicidio Pd sulla Rai Casini affonda Schlein | Si spettava gli applausi e invece

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Non sono andato a votare ma non ho capito perché". Pier Ferdinandoospite di David Parenzo a L'aria che tira, venerdì 27 settembre, spiega di aver seguito gli "ordini di partito" di Ellyche ha imposto al Pd di non partecipare al voto per i consiglieri di amministrazione Rai insieme ad Azione e Italia viva, ma al contrario di Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Spaccando di fatto sul nascere il tanto agognato campo largo, l'ammucchiata con cui le opposizioni speravano di sconfiggere il centrodestra. L'ex leader dell'Udc ammette però di non capire la strategia della segretaria che si è rivelata un mero esercizio di autolesionismo.