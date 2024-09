Sei arresti per i furti in serie di furgoni piazzati all’estero con documenti clonati

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 27 settembre 2024) LIVORNO – Seiper il giro didie autocarri poi rivenduti. I carabinieri del comando provinciale di Livorno, assieme a quelli dei reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione nelle province di Foggia e Pisa ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari – emessa dal Gip del tribunale di Livorno su richiesta della locale Procura – nei confronti di sei soggetti, con precedenti di polizia anche per reati dello stesso genere e specie (cinque in carcere, uno aglidomiciliari), ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso fra loro, di furto pluriaggravato, riciclaggio, autoriciclaggio, falsità materiale commessa dal privato ed uso di atto falso.