Rai 3 lo scontro del 732 agita l' auditel | proprio nel giorno del referendum

(Di venerdì 27 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Passato e Presente / Rai 3)nelin cui i comitati referendari annunciano di aver raggiunto il quorum delle 500mila firme per ilsul diritto alla cittadinanza, spulciando i palinsesti avviene una cosa curiosa. Passato e Presente, storica striscia curata e condotta da Paolo Mieli, nel dopo pranzo di Rai 3 totalizza una media di oltre mezzo milione di spettatori e del 4.5% di share con la replica di una puntata dedicata alla battaglia di Poitiers, famososvoltosi il 25 ottobre del 732 in cui l'esercito dei Franchi guidato da Carlo Martello fermò l'avanzata dei musulmani comandati da Abdal Rahman. Ottimo risultato di audience quindi, considerando che l'episodio era già stato mandato in onda lo scorso febbraio.