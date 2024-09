Pronostici Sesta Giornata Serie A

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024)A – L’equilibrato scontro diretto dell’Allianz Stadium ha soddisfatto solo a metà il Napoli di Conte, protagonista del match casalingo contro il Monza nelladiA alle porte. Servono tre punti per sperare nel primo posto della classifica: dal Maradona ed ecco snodarsi tutti idi Superscommesse per il nuovo turno. idi Superscommesse per il nuovo turno. Napoli-Monza: 1 + Over 2.5Per sperare nel ruolo di capolista, il Napoli di Conte dovrà lasciarsi alle spalle il pareggio dell’Allianz Stadium per concentrarsi sul prossimo rivale: il Monza di Nesta. Gli azzurri hanno vinto 2 partite su 2 in casa in campionato. Inoltre, i partenopei hanno chiuso entrambe le partite giocate al Maradona in campionato con l’Over 2.5. Dunque, il consiglio di Superscommesse verte sull’esito 1+Over 2.5.Milan-Lecce: 1 + Over 1.