Pioli’s on fire | i tifosi dell’Al Nassr cantano il coro per l’ex Milan nel riscaldamento VIDEO

(Di venerdì 27 settembre 2024) Stefano Pioli ci ha messo pochissimo a prendersi l’affetto dei. Dopo due vittorie su due, una delle quali nello scontro diretto con l’Al Ittifaq,tecnico delè stato accolto in modo trionfale al King Saud University Stadium, prima della partita contro l’Al Wehda. Dalle casse dello stadio è partita la celebre From Desire. E nel ritornello, idi casa hanno cantato l’altrettanto celebreon’, tormentone che accompagnò il cammino Scudetto del, ma che nell’ultima parte dell’avventura rossoneralenatore non fu più cantato. Pioli si è girato verso ie ha alzato le mani in segno di ringraziamento. ????? : ???????? ?????? ????? ????? ????????? ??? ????? (????? ??? ????) pic.twitter.