Napoli vs Monza | le probabili formazioni

(Di venerdì 27 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei vanno a caccia del primato in classifica che con una vittoria potrebbe diventare realtà , mentre per i brianzoli non sono ammessi altri passi falsi in ottica salvezza.vssi giocherà domenica 29 settembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I partenopei sono tornati a fare la voce grossa mettendo alle spalle definitivamente la debacle di Verona all’esordio. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gornate sono un bel bottino per la squadra di Conte che ha anche ottenuto la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia strapazzando il Palermo. La classifica attualmente dice dieci punti e una lunghezza di distanza dalla vetta.