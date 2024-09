Milan-Lecce finale horror | il giocatore esce il lacrime ma tra gli applausi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Davide Bartesaghi è stato espulso durante la partita per un fallo su Banda, scatenando reazioni contrastanti tra i tifosi e lo staff tecnico del. L’episodio ha avuto luogo quando il giovane terzino sinistro, entrato da poco in campo, ha commesso un intervento scomposto che, seppur toccando prima la palla, ha finito per colpire l’avversario con il piede basso. Bartesaghi main 5 menit doang. Masuk menit ke-75 gantiin Theo, menit ke-80 espulso. Kalem boy.pic.twitter.com/M10mlAERnu— Tribuno (@Info4isti) September 27, 2024 Mentre Bartesaghi lasciava il terreno di gioco in, è stato applaudito dai tifosiisti, segno di supporto e solidarietà nei suoi confronti. Tuttavia, la decisione dell’arbitro Zufferli di espellere ilha lasciato perplessi molti, tra cui l’allenatore Paulo Fonseca, che ha protestato in maniera accesa.