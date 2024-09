Michelle Hunziker Angiolini svela perché è finita | ritocchini al viso? Lui svela la verità

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di venerdì 27 settembre 2024) Giovannitorna a parlare della rottura contrae Giovanni? Lui fa chiarezza Dopo la fine del suo matrimonio con Trussardiha avuto una relazione con Giovanni, le loro foto tra baci e tenerezze pubblicate su molti giornali circa due anni fa furono molto chiacchierate. Il loro flirt non è durato a lungo e hanno sempre mantenuto molto riserbo in merito alla loro relazione, a distanza di tempo dalla rottura lui si è lasciato però sfuggire alcune rivelazioni in un’intervista concessa a Diva e Donna. Il noto ortopedico ha definito la loro storia d’amore intensa ma anche divertente, ha poito: ‘‘Ci siamo aiutati a vicenda, siamo rimasti in contatto. Per entrambi era un periodo molto, molto difficile sul piano dei sentimenti. Ci siamo aiutati vicendevolmente”.