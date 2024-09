Medicine col drone dalla Sicilia alle Eolie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si sono conclusi con successo i primi test di volo dei droni salvavita di AbZero, spin off della Scuola Sant’Anna, per il trasporto di sangue e medicinali tra l’ospedale di Patti in provincia di Messina e le isole. Le prime missioni di volo, da Patti verso Vulcano e Lipari, hanno infatti confermato la fattibilità e l’efficacia della soluzione proposta per collegare le Isolealla terraferma. "Un progetto avanguardistico – sottolinea AbZero – che rappresenta un passo importante per garantire un servizio salvavita a tutti i pazienti in condizione di necessità, e per avviare anche la sanitàna verso la telemedicina del futuro".