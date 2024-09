Mattarella | ' mondo non torna a età oro affrontare problemi in modo costruttivo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Berlino, 27 set. (Adnkronos) - "Non ho titolo per esprimermi sulle forze politiche" in generale e su quelle di estrema destra in particolare, "però posso fare una considerazione che invece rientra nelle riflessioni che possono riguardarmi: ilsta cambiando molto, cambiano le forme di lavoro, cambiano i modi di comunicazione, cambia l'economia, cambia anche ildigli strumenti che consentono di aiutare il pensiero, cambia ildi interazione tra le varie parti del globo con forti movimenti migratori in ogni parte del