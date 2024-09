Manchester City Rodri è stato operato a Madrid | intervento riuscito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) È perfettamentel’di ricostruzione dei legamenti a cui si è sottoposto a, centrocampista del. L’operazione è stata effettuata dal dottor Manuel Leyes, che in passato aveva giàaltri giocatori come Thibaut Courtois e Eder Militao. Con ogni probabilità, la stagione di– che si è infortunato al ginocchio destro nel match contro l’Arsenal – è già volta al termine. Qualora il recupero dovesse precedere come da programma, tuttavia, potrebbe tornare in campo in occasione del Mondiale per club con iloppure alle Final Four di Nations League se la Spagna riuscisse a qualificarsi.SportFace.