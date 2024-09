Lo scandalo del cimitero L’acquitrino fra le tombe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Piove,allagato ad Agrate, "assurdo" per i parenti dei defunti che oltre alla perdita devono fare i conti con questa situazione. Sepolture irragiungibili e un senso di frustrazione che al dolore somma incredulità. Il problema riguarda il campo comune dopo operazioni di esumazione per limiti di tempo e un movimento della terra che avrebbe contribuito a compromettere le vie di drenaggio. L’opposizione attacca, il sindaco spiega: "Lunedì e martedì ci saranno lavori per la sistemazione definitiva del terreno dove ci sono difficoltà di smaltimento. Ho appena avuto la tempistica", dice Simone Sironi. Ma per Luigi Porta (Civica Agratese), che aveva messo l’incuria del camposanto al centro della campagna elettorale alle comunali di giugno, "il problema è la mancanza di manutenzione.