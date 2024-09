Lazio il debutto europeo è un capolavoro di pressione e cinismo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 – Difficile credere che Marco Baroni avesse immaginato unin Europa da allenatore migliore di quello realizzato dalla sua. I biancocelesti vincono e convincono nella loro prima partita in Europa League dominando sulla Dinamo Kiev realizzando un rotondo 0-3 al Volksparkstadion di Amburgo. Una sfida messa in discesa fin da subito e poi gestita al meglio, dando anche l'imdi poter dilagare ulteriormente nel punteggio, mentre i rivali hanno sbattuto spesso contro i guantoni di Provedel, ma dando raramente la sensazione di poter battere l'estremo difensore capitolino, oppure di poter completare la rimonta. Tre punti aldunque per i ragazzi con l'Aquila scudata sul petto, con un risultato tale da poter regalare anche alcune settimane in vetta, in virtù della miglior differenza reti fin qui del torneo.