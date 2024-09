La tragedia in un hotel Vola dal balcone del sesto piano Architetto muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ha perso la vita cadendo daldell’Continental di Gabicce Mare. Laè accaduta l’altro ieri poco dopo le 17. Alessandro Riberti,di 62 anni residente a Ferrara con la moglie, era salito in una delle stanze dell’per effettuare delle misurazioni relative ad alcune relazioni tecniche di cui si stava occupando. Si trovava all’interno della camera d’da alcune ore quando, dal, il suo corpo è caduto nel vuoto. L’uomo è morto sula causa della frattura cranica riportata nell’impatto. Ad accorgersi del corpo del 62enne riverso a terra, sulla strada antistante l’, sono stati alcuni passanti che, prima della tragica scoperta, hanno sentito il rumore del corpo che finiva al suolo. I soccorsi da parte del 118 sono stati molto tempestivi ma, purtroppo, per il 62enne non c’è stato nella da fare.