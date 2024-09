Il Papa in Belgio | Gli abusi sui minori nella Chiesa una vergogna chiediamo pedono

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bruxelles, 27 settembre 2024 –Francesco chiede "perdono" per glisuida parte della. Nel primo giorno di visita ufficiale inil pontefice affronta il caso pedofilia, particolarmente sentito nel Paese con centinaia di vittime che chiedono giustizia. Al Palazzo Reale di Laeken, di fronte alle autorità, ilparla di "una piaga che lasta affrontando con decisione e fermezza, ascoltando e accompagnando le persone ferite e attuando in tutto il mondo un capillare programma di prevenzione". "Questa è la, ladeglili, che oggi tutti noi dobbiamo prendere in mano chiedere perdono e risolvere il problema – dice Bergoglio citando Erode e la strage ei bambini –.