Il check-in sui treni regionali è un capolavoro di italianità

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Se questa settimana a qualcuno di voi è capitato di prendere un treno, avrà notato un cambiamento epocale: non è più necessario fare il-in prima di salire sui. È un vero peccato, poiché il-in prima di salire suiera uno di quei casi, oggi si direbbe iconici, in cui l’Italia fa l’Italia al massimo del suo splendore. Sono certo infatti che innumerevoli turisti abbiano, fino alla settimana scorsa, preso ial solo scopo di vivere una full Italian experience: acquistare regolare biglietto online; scaricarlo sul telefono così da poter mostrare al controllore data, orario e numero del treno, nonché un modernissimo QR code che identificasse graficamente quell’itinerario su quel treno in quel giorno a quell’orario; venire comunque multati per aver dimenticato di premere il pulsante “fai il-in”.