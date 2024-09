Grande Fratello scoppia la lite tra le concorrenti | False allucinanti VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 27 settembre 2024) News Tv. Ieri, giovedì 26 settembre 2024, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Tante le dinamiche che si sono create e gli argomenti affrontati durante la serata. Non sono mancati neanche i litigi tra i. In particolar modo, tra le inquiline della casa. Una di loro si è ribellata dopo le accuse che le sono state mosse e durante la pubblicità èto il caos. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sposi, l’evento blindato e location da sogno Leggi anche: Gerry Scotti parla dei guadagni, poi rivela il super regalo di Pier Silvio Berlusconi “”, le Non è la Rai su Maria Vittoria Ad un certo punto della diretta, Alfonso Signorini ha chiamato le Non è la Rai in confessionale.