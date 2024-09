Georgia dopo le leggi pro-Russia il governo ne sposa anche la propaganda | manifesti con l’Ucraina distrutta per scegliere la pace

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Quando due giorni fa Biden ha chiesto all’Assemblea Generale dell’Onu di non vacillare nel sostegno alcontro la, alcuni delegati sono rimasti muti, fermi e a braccia incrociate: quellini. Qualche oraè stato cancellato l’invito del presidente Usa al primo ministrono Irakli Kobakhidze, tra i leader partecipanti alla sessione a Palazzo di Vetro., e la, sono questioni di politica interna nello Stato caucasico, specialmente adesso: esattamente tra un mese si apriranno le urne inun’altra legge “russa” appena approvata a Tblisi, è la guerra di Kiev a deflagrare nella campagna elettoralena. Con cartoline grottesche, formato gigante: da un lato dell’immagine ci sono le macerie delle città ucraine, dall’altro la routine quotidiana della, edifici che stanno, sotto il sole, ancora in piedi, in