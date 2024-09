Da Porto a Porto la consegna dell' assegno | raccolti 88mila euro per i pazienti oncologici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Prato, 27 settembre 2024 - “I grandi risultati si raggiungono solamente grazie ad un grande lavoro di squadra. A Lorenzo Massai e a tutti coloro che rendono possibile la "Da" va il mio più sincero ringraziamento per i traguardi raggiunti. E per aver trasformato una manifestazione sportiva in un catalizzatore di solidarietà e condivisione”. E' così che Giuseppe Spinelli, presidente'Associazione Tumori Toscana, si è espresso durante ladaproventi'edizione 2024a “Da– ATTorno all'Argentario” (organizzata da Massai con il sostegnoa Polisportiva Amatori Prato ee istituzioni'Argentario). Sessantasette i nuotatori e le nuotatrici che, lo scorso mese, si sono tuffati nelle acque del mare diErcole.