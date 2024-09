Com' è il ritorno dei Cure a partire dal nuovo singolo Alone la loro canzone più vera

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sono passati sedici anni dall’ultimo album di inediti (4:13 Dream, 2008), oggi Robert Smith e la sua band ritornano condeiche anticipa la pubblicazione di undisco, Songs of a Lost World, il 1° novembre. Nel mezzo c’era stata una promessa - un’uscita gemella per il 2014, avrebbe dovuto chiamarsi 4:14 Scream - ma non è stata mantenuta. L’aveva fatta lo stesso Smith per questioni che aveva esplicitato sul sito ufficiale della band: «Nel 2007 abbiamo provato e registrato 33 canzoni con l’intenzione di creare un cd doppio, due ore di musica circa, anche strumentale. Verso la fine del progetto tuttavia ho esaurito l’energia e la convinzione necessarie per resistere a una crescente pressione commerciale (e temporale) da parte degli individui con cui ero obbligato a lavorare e ho abbandonato l’idea così com’era nata».