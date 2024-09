Chi è Shigeru Ishiba prossimo premier giapponese che vuole una Nato asiatica

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 27 settembre 2024) Al suo quinto tentativo, a dimostrazione che la popolarità tra gli elettori non è sufficiente senza il consenso nel partito, ce l’ha fatta., 67 anni, ex banchiere, già ministro della Difesa e dell’Agricoltura, ha vinto il ballottaggio per la leadership del Partito liberal-democratico al potere in Giappone. Per effetto di questa nomina, con il voto del Parlamento in seduta comune il primo ottobre, diventerà primo ministro. La situazione nel partito Da leader del Partito liberal-democratico – partito conservatore al potere in Giappone quasi ininterrottamente dal secondo dopoguerra – prenderà il posto di Fumio Kishida, che ha rinunciato infatti a ripresentare la propria candidatura dopo uno scandalo di fondi neri.