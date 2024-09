Castiglione d’Adda manca il nuovo pediatra | medico ritarda la pensione per i suoi piccoli pazienti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024)d'Adda (Lodi), 27 settembre 2024 –ancora ilsostituto, illaper garantire l’assistenza. Ancora una storia di amore, nel Lodigiano, per la professione medica e i bambini. L’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi ha annunciato che: "La dottoressa Maria Clara Lusardi, arrivata all’età della, ha accettato di proseguire la sua attività, come, dal 1° ottobre - e ancora -presso il Comune di, che avrebbe dovuto cessare il proprio servizio il 30 settembre, per raggiunti limiti di età, la professionista ha infatti generosamente scelto di proseguire la sua attività in qualità di incaricata provvisoria. E continuerà pertanto a seguire ifino a quando non verrà individuato untitolare, garantendo così continuità assistenziale per le famiglie”.