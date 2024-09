Caressa analizza il Napoli | il paragone su McTominay fa discutere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilsi sta imponendo come una delle forze di questa stagione, la rivelazione può essere Scott: particolaredel giornalista Fabio. Dopo la bella vittoria per 5-0 ottenuta in Coppa Italia contro il Palermo, ildi Antonio Conte già pensa al prossimo impegno, quello di domenica sera contro il Monza allo stadio Maradona per la sesta giornata del campionato di Serie A. I partenopei cercano la vittoria per provare a raggiungere il primo posto in solitaria in questa annata. La crescita della squadra è sotto gli occhi di tutti, con un calciatore che nelle ultime uscite ha rubato l’occhio: Scott. Lo scozzese arrivato dal Manchester United si sta immediatamente imponendo all’attenzione dei tifosi e della critica.