Benevento approvazione dell’aggiornamento del Piano di Difesa Civile

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Prefetto di, dott. Carlo Torlontano, ha approvato l’aggiornamento delprovinciale di, che delinea i modelli e le procedure operative per le emergenze connesse a minacce chimiche, batteriologiche, radiologiche e nucleari. Il precedente, adottato nel 2006, è stato oggetto di un’approfondita istruttoria nell’ambito del Comitato di, costituito in Prefettura e presieduto dal Prefetto o suo delegato, di cui sono componenti la Questura, il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comando Forze Operative per il Sud, l’ARPAC, la Regione Campania – DG Protezionee Lavori Pubblici – geniodi, la Provincia, il Comune di, l’Azienda Sanitaria Locale, il 118, le Aziende Ospedaliere.