ATP Pechino Alcaraz e Medvedev senza problemi Safiullin troverà Sinner immarcescibile Bautista Agut

(Di venerdì 27 settembre 2024) Giornata di primi turni dell’ATP 500 diche ha visto alcuni big debuttare come. Non ci sono state particolari sorprese e i match sono andati via in maniera relativamente veloce. Buono è stato l’esordio di Carloscontro Giovanni Mpetshi Perricard: un doppio 6-4 per regolare il big server francese che ha ceduto il servizio due volte, in entrambi i casi in cui ha concesso palla break. Lo spagnolo non è stato perfetto, ha accusato un po’ di fatica dalla Laver Cup, ma è stato comunque lucido nei momenti importanti della partita. Affronterà agli ottavi di finale Tallon Griekspoor.