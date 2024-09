Al via ‘Chucky 3’ la bambola assassina terrorizza la Casa Bianca | trama e quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sta per tornare Chucky 3. La serie, creata da Don Mancini e basata sul franchise de ‘La‘, è pronta are lae chi vi abita. Vediamo insieme di cosa parla la nuova stagione eandrà in onda. Chucky 3 arriva in tv: il presidente americano prossimo bersaglio? Arriva su Mediaset, in prima tv assoluta, la terza stagione di Chucky. La prima puntata è infatti prevista per domenica 29 settembre 2024 in seconda serata su Italia 1. Al centro dell’horror comedy ci sarà la. La terza stagione si preannuncia ricca di colpi di scena dato che la, posseduta dall’anima del serial killer Charles Lee Ray, si infiltrerà nel cuore del potere americano. Obiettivo è quello di colpire nella “più sicura del mondo” e arrivare fino alla famiglia del Presidente degli Stati Uniti.