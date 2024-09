YouthBank finanzia due progetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un aiuto per l’ingresso all’università e al mondo del lavoro, oltre a laboratori del gusto per abituarsi a mangiare sano fin dall’infanzia: i duein arrivo da Pioltello si aggiudicano il bando di “Adda Martesana“, la banca guidata da adolescenti e ventenni che mette le ali alle idee dei coetanei fra filantropia, impresa, socialità. Il modello irlandese è sbarcato sul territorio grazie alla Fondazione di comunità Milano, che ha sostenuto il bando, con il patrocinio del Comune. È cominciato tutto con un lungo training di formazione dei banchieri. Poi, una volta che sono state affinate le capacità di scelta, è arrivata la selezione e ora ci sono i vincitori. C’è una sola regola da rispettare:re i programmi sociali, che sono ideati e gestiti da altri giovani dell’Adda Martesana. Ragazzi che aiutano ragazzi in un cammino verso l’autonomia.