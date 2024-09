WWE | Per Roman Reigns arrivano avvisaglie da full timer?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo diversi mesi lontano dal quadrato,, tornerà in azione a BAD BLOOD, il prossimo 5 ottobre per sfidare Solo Sikoa e Jacob Fatu al fianco di Cody Rhodes. Dopo essere tornato a Summerslam e nei due episodi successivi di Smackdown, l’OTC ha nuovamente vissuto un periodo lontano dalle telecamere. Questo, prima di tornare davanti il pubblico di Smackdown, il 13 settembre per la sua premiere. Qualche ora fa, inoltre, sono arrivate delle nuove conferme per la presenza dell‘OTC nei prossimi impegni targati WWE. La presenza dell’ex campione indiscusso WWE sembra quasi quella di un, venendo pubblicizzato per tutti i prossimi Smackdown fino al 22 novembre, fatta eccezione per quello dell’1 novembre.