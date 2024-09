Un nuovo Mercato Centrale nel cuore di Melbourne

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 26 settembre 2024) Siamo ancora nel periodo di festeggiamento per i dieci anni dall’apertura del primo, a Firenze, per l’esattezza il 23 aprile 2014, ed è il caso di dire che per l’occasione si è volato alto (e lontano!) con l’apertura di una nuova sede, la prima all’estero. Dopo gli altri tre indirizzi italiani infatti (Roma, Torino e Milano) il 19 settembre iltaglio del nastro è avvenuto a, città che combatte testa a testa con Sydney per il titolo di più popolosa d’Australia (e stando alle notizie riportate dalla Bbc, poco più di un anno fa ha pure conquistato il titolo). La location prescelta perè il McPherson’s Building, edificio in stile Art Déco del 1937 situato al 546 di Collins St., nel distretto degli affari della metropoli.