Tragedia alla Esplodenti Sabino | tutti assolti per l’esplosione che uccise tre operai

(Di giovedì 26 settembre 2024) Chieti - Sentenza di assoluzione perdel 2020, mentre continuano le indagini per il nuovo incidente del 2023. Esplosione, lanon trova colpevoligli imputati del processo relativo alavvenuta il 21 dicembre 2020di Casalbordino sono staticon la formula "il fatto non sussiste". L’incidente, che causò la morte di tre, è stato oggetto di un processo svoltosi con rito abbreviato presso il Tribunale di Vasto, sotto la guida del giudice Anna Rosa Capuozzo. Gli imputati, tra cui i membri del consiglio d'amministrazione dell’azienda e i dirigenti responsabili della sicurezza, erano accusati di cooperazione colposa in omicidio colposo.