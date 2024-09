Tom The Ordinary Market lancia Tom Office con un guerrilla marketing

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) L'idea è di Tom thee si chiama Tom, una serata con musica live e dj set pensata per riunire all'ora dell'aperitivo e dopo il lavoro professionisti, consulenti e lavoratori dei vari settori societari tra i 25 e i 35 anni, ma la vera novità è il modo in cui Tomviene promossa. Giovedì, infatti, Tom theha organizzato uning a Milano per invitare tutti alla serata, con hostess che hanno regalato una pausa caffè in bicchieri biodegradabili personalizzati da un simpatico adesivo e una scritta significativa “Intanto il caffè, per il gintonic ci vediamo giovedì al Tom. No tasks, just fun. Nell'epoca in cui la comunicazione passa prevalentemente dal digital, torna di tendenza l'attività one to one, a contatto con il pubblico, che sente sempre più la necessità di rapporti diretti con il proprio target di riferimento.