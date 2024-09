Temptation Island Lino e Alessia sono tornati insieme? Ecco il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sebbene sia iniziata la nuova edizione diGiuliano ePascarella, protagonisti della precedente, continuano a tenere banco sul web. Il percorso post reality delle tentazioni dell’uomo lo conosciamo ormai tutti. Annunciato come concorrente ufficiale del Grande Fratello, iniziato circa due settimane fa, è stato poi squalificato ancor prima di varcare la porta rossa della Casa di Alfonso Signorini per via di un insulto om0fobo postato su Instagram. Quando hanno iniziato a circolare le voci circa una sua presenza nel reality show, la maggior parte del popolo social temeva una replica di quanto accaduto lo scorso anno. Ovvero che il triangolo Mirko Brunetti – Perla Vatiero – Greta Rossetti sarebbe stato sostituito dae Maika Randazzo, la tentatrice con cui Giuliano aveva avuto un flirt dopo aver lasciato l’Is Morus Relais.