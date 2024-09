Roberto Gleboni e la strage familiare di Nuoro | Era possessivo controllava moglie e figli

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 26 settembre 2024) Operaio forestale e sindacalista Cisl. Ma anche appassionato di armi sportive. Senza però nessuna segnalazione di violenze in ambito. La vita di, 52 anni, è sempre stata normale. Fino a ieri. Quando acon la sua pistola calibro 7.65, ereditata e regolarmente detenuta per uso sportivo, ha ucciso laMaria Giuseppina Massetti, 43 anni e laa Martina 25, ilo Francesco di 10 anni, il vicino di casa Paolo Sanna (69). E ha ferito l’altroo di 14 anni e la madre Maria Esterina Riccardi, 84 anni. Poi si è tolto la vita sparandosi alla tempia in cucina.era incensurato. Sullaindagano i sostituti procuratori Riccardo Belfiori e Sandra Piccicuto. Il medico legale èDemontis. La dinamica dellaLaè cominciata alle 7 del mattino al numero 17 di via Ichnusa nel quartiere di Monte Gurtei.