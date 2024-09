Rignano perde un pezzo di storia | chiude il bar pasticceria Feroci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024)sull’Arno (Firenze), 26 settembre 2024 –undella sua: dopo 64 anni di attività ha chiuso il bar, da tempo punto di riferimento per i cittadini rignanesi e non solo. I locali, situati in Piazza XXV Aprile, hanno rappresentato per tutto questo tempo una sorta di “centro” del paese dove ci si incontrava per un caffè, una colazione, per gustare un’ottimao per fare due chiacchiere in compagnia. Alla domanda “Dove ci vediamo?” La risposta ricorrente era “Dal!” L’augurio che arriva dell’amministrazione comunale è quello che il barpossa rinascere in un futuro non troppo lontano e che quindi torni ad essere quello che era un tempo. Non solo per bere un caffè, ma anche un luogo di incontro e di socialità quale è stato fino a poco tempo fa.