Nuova allerta meteo di codice giallo sulla Toscana nord ovest

(Di giovedì 26 settembre 2024) FIRENZE –di, in particolareLunigiana,Garfagnana, sulle valli del Serchio, del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese e del Reno,Romagnae sull’Etruria (sia costa che interno) per venerdì 27 settembre. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un’per rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore che nelle zone settentrionali della regione è valida dall’inizio della giornata di venerdì 27 settembre fino alle 14, mentre per la zona dell’Etruria inizia a partire dalle ore 8 del mattino e si protrae fino alle ore 18. La Romagnasarà invece interessata da un’per vento forte, con fenomeni attesi dalle ore 21 di oggi, giovedì 26 settembre, fino alle ore 7 di domani.