Non capisce un… Raimondo Todaro bello tosto | vuota il sacco sui giudici di Ballando

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 26 settembre 2024) Oggiè stato ospite di La Volta Buona con Caterina Balivo e non ha esitato a lanciare alcune critiche alla giuria dicon le Stelle. Durante la puntata, si è parlato della sua carriera, evidenziando sia i momenti salienti della sua esperienza sulle piste da ballo che il suo percorso nei principali programmi televisivi italiani., conosciuto non solo per i suoi trionfi a livello internazionale come ballerino, ma anche per la sua lunga permanenza nel cast dicon le Stelle e la successiva esperienza come insegnante ad Amici, ha avuto modo di riflettere sui suoi successi. Caterina Balivo ha ricordato con entusiasmo cheè stato l’unico maestro dia vincere ben cinque volte il trofeo del programma di Milly Carlucci. Negli ultimi anni,ha consolidato la sua presenza ad Amici, dove si è ritagliato un ruolo importante.